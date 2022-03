Dans un désordre total, le président du Conseil exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a tenu son discours ce jeudi 10 mars 2022. Un discours riche en contenus. L’ancien Premier ministre promet de s’engager pour la redynamisation du parti.

À l’entame de son discours, Dr Ibrahima Kassory Fofana a souhaité que les militants et cadres du parti observent une minute de silence en la mémoire de leurs compagnons de lutte qui ne sont plus de ce monde. Chose qui n’a pas été respectée à cause de la bagarre qui a soudainement éclaté entre les pro et anti Kassory.

L’ancien Premier ministre a quand même forcé la situation, puis a tenu son discours, dans lequel il déclare : « Je voudrais, pour honorer leur mémoire, vous rassurer que pour cette mission exaltante, je m’engage à ne ménager ni mon temps ni mes efforts pour faire face aux enjeux opportuns du moment. Il s’agira entre autres de redynamiser avec les uns et les autres, d’accompagner pacifiquement et activement le processus de transition en cours. Mettre les structures du parti en ordre de bataille pour les futures échéances électorales ( les municipales, les législatives et enfin le scrutin présidentiel). C’est une œuvre gigantesque que nous sommes sur le point d’entreprendre pour la survie de notre parti et la consolidation des acquis de notre gouvernance récente. Je réalise le rôle qui doit être le mien pour réussir ces grands défis. »

Malgré l’opposition d’un camp pour le choix porté sur sa personne, Kassory a davantage invité les sages du parti, qui ont pris part à la rencontre du jour, à continuer leur œuvre de conseil pour, dit-il, « la mobilisation et le rassemblement de nos militants, du peuple de Guinée, qui est d’ailleurs la vocation primordial de notre grand parti.»