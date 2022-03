L’affaire remonte au samedi dernier et l’histoire qui a été la source du problème est détaillée par le mis en cause Mamadouba Conté le sous- préfet de Madina Wora qui a démenti dans l’émission Hallen fopp de la radio espace Labé ce jeudi 10 mars 2022.

« C’est faux, y’a une folle qui se promène à Wora centre et ramasse tout ce qu’elle voit dans les maisons, elle est venue chez moi prendre des dossiers, alors j’ai voulu contacter sa famille, j’ai eu sa fille au téléphone mais après plusieurs rendez-vous elle n’est pas venue. C’est le samedi au soir qu’elle est venue en compagnie de sa sœur mais elle était assise de façon indisciplinée sur les fauteuils et prenait ses aises à toucher les poupées du salon. J’ai directement réagi en lui demandant comment peut elle se comporter de la sorte, je l’ai traité d’impolie, je l’ai poussé dehors jetant son argent et son téléphone. Après ça, elle m’a accusé de l’avoir frappé, déchiré ses habits et détruit son téléphone» explique le sous-préfet de Madina Wora.

Abdoul Karim Diallo, maire de la commune rurale de Madina Wora joint au téléphone donne sa version également, «le sous- préfet à appelé la fille plus de 4 fois, cette dernière ne voulait pas venir car elle ne connaît pas le sous-préfet, mais finalement elle est venue, en ce temps le sous-préfet était en communication après avoir raccroché il a giflé la fille et l’a mis dehors en le traitant d’impolie, les jeunes irrités ont jeté de projectiles sur le domicile du sous- préfet et ont brûlé des pneus, je l’avais dis de quitter les lieux pour échapper à la colère des citoyens mais il a fallut l’intervention de ses proches pour l’extirper de la maison; mais déjà la famille de la victime compte porter plainte » souligne l’autorité communale.

Ce jeudi toutes les parties étaient à Mali pour la suite de l’affaire.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé