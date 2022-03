D’aucuns estiment que l’ex-parti au pouvoir (le RPG) tend vers une implosion, née de la cacophonie qui se présente actuellement pour assurer la succession d’Alpha Condé. En réponse, Domani Doré, porte-parole de cette formation politique a répondu que ces »divergences » font la force leur parti.

« Si chacun devrait être d’accord surtout et rire en même temps sincèrement ça serait un beau film à regarder à la télévision. C’est impossible qu’au RPG arc en ciel, nous entreprenons une activité et qu’elle obtienne l’adhésion de tous. Ce qui est beau avec Rpg Arc en ciel, c’est que justement nos contradictions. C’est la preuve de la vitalité qui existe au sein de notre parti. Et de cette vitalité nous tirons la quintessence qui est celle de promouvoir l’intérêt du parti, quelques soient les positions qu’on peut avoir de manière personnelle et égoïste parfois et par endroits » a-t-elle expliqué.

Avant de poursuivre, « mais ce qui est important à retenir, le conseil exécutif est né de la volonté d’une direction nationale du parti qui a pris le temps d’organiser en notre sein une série de consultations au niveau des structures statutaires dont le bureau politique national, le comité centrale élargi à toute les structures liée en tout cas à la gestion du parti à l’intérieur et à l’extérieur du pays.»

Plusieurs voix se lèvent; accusant certains membres du bureau politique du Rpg Arc en ciel d’avoir fait un hold-up. Une chose que désapprouve Domani Doré. Selon elle il appartient au bureau politique national de prendre des décisions idoines pour la survie du parti.

« Nous ne gérons pas le parti par rapport aux humeurs des uns et des autres liées à la vie de notre parti. Aujourd’hui le Rpg Arc en ciel est à la croisée des chemins de ce qu’on appelle la Renaissance. Contrairement à ce que d’autre pensaient qu’au lendemain du 5 septembre, le RPG allait disparaître des radars de l’actualité politique. Encore une fois, il appartient à la direction nationale du Rpg Arc en ciel de prendre des décisions idoines afin que nous soyons en phase avec l’avenir que nous voulons construire. Et à cet effet, la direction nationale a adopté avec toutes les structures qui peuvent décider, la nécessité de mettre en place un conseil exécutif provisoire d’où la mission, attribution et le fonctionnement va faire l’objet d’une présentation lors des prochaines assises du parti » a-t-elle conclu.