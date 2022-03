L’espace ‘’Les studios Kirah’’ à Kipé, a abrité les festivités des deux ans d’existence de Week-end Lecture, samedi dernier. Un événement qui a regroupé plusieurs amoureux du livre et des écrivains et poètes.

Week-end Lecture est une initiative des jeunes de différentes structures. L’ambition est d’inviter toutes les couches intellectuelles à se familiariser au livre et l’acquisition d’une culture littéraire et scientifique auprès de la population à travers la promotion de la lecture. Les deux ans de son existence ont été célébrés sous le thème ‘’Le livre, vecteur de développement social, quels rôles doivent jouer les jeunes’’.

« Nous sommes partis d’un constat selon lequel les jeunes délaissent de plus en plus la lecture et s’adonnent davantage aux réseaux sociaux. Et cela n’est pas sans conséquence directe sur leur apprentissage, leur niveau d’expression écrite et orale et leur culture générale. Cette situation est aggravée par la prolifération des médias sociaux notamment des films de divertissement, ainsi que les jeux vidéo auxquels les jeunes gens et même les adultes s’adonnent », a expliqué Kadiatou Kouboura Baldé, coordinatrice de Week-end Lecture.

Weekend Lecture a connu des hauts et des bas, a-t-elle rappelé : «Tantôt avec une forte affluence et tantôt avec une baisse. Cependant, sauf cas de force majeure cette initiative hebdomadaire s’est toujours tenue chaque samedi de 15 heures à 17 heures où les participants s’évadent et voyage à travers le monde en étant juste connecté aux livres. Les participants se chiffrent en milliers et sont de toutes les classes sociales(…). Après seulement un mois d’existence, Weekend Lecture s’est déployé à l’intérieur du pays et à moins d’un mois nous avons enregistré 11 commissions weekend Lecture dans 11 villes de la Guinée », a ajouté Kadiatou Kouboura.

L’initiative est salutaire sous les yeux du Directeur général de l’enseignement supérieur, « Que les jeunes, de leur propre chef s’organisent, chaque week-end, viennent consacrer deux heures de temps à la lecture en laissant de côté leur téléphone n’est qu’un signe extraordinaire. C’est un signe du développement culturel de notre Nation, et ça on en a besoin. On ne peut que les féliciter et faire appel à d’autres jeunes de mettre en place ce type d’activité culturelle afin que nos jeunes soient occupés en plus de l’université », a exprimé Oumar Doumbouya.

L’occasion a été mise à profit par les participants pour saluer aussi cette initiative : « J’ai acquis beaucoup, j’ai lu beaucoup d’œuvres et dans le livre il y’a du savoir. Durant ces deux dernières années ça m’a permis de connaître beaucoup de choses et ça m’a permis de m’ouvrir à de nouveaux horizons. J’ai eu à participer à des concours, des panels », a dit Issatou Bella Diallo.

Un panel sur le thème cité ci-haut, a été animé par l’ancien ministre du budget Mohamed Lamine Doumbouya et le DG de l’enseignement supérieur, Oumar Doumbouya. Il a été clôturé par des échanges entre les panelistes et les lecteurs.