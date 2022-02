La suite du procès qui oppose l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko à la cinéaste Hadiatou Bah dite Hadya Présie a eu lieu ce jeudi 10 février, au tribunal de première instance de Dixinn. Poursuivie pour ‘’chantage et tentative d’extorsion’’, l’accusée a fait des révélations sur le plaignant et son frère, à la barre.

Arrêtée et détenue à la maison centrale de Conakry depuis trois semaines Hadiatou y séjourne avec Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté. Devant le tribunal de première instance, elle a déclaré n’avoir jamais demandé 3 000 dollars à l’opérateur économique. Au contraire c’est ce dernier qui l’aurait proposé un tel montant dans le but de coucher avec elle. Mais, elle n’aurait pas accepté.

D’après son témoignage, monsieur Dansoko a proposé le montant de 3 000$ pour passer un week-end avec elle à Kamsar, situé dans la région administrative de Boké. Chose qu’elle aurait refusé et qui marque le début du harcèlement dont elle a été victime.

« Je suis là aujourd’hui parce qu’il (Thierno Mamadou Dansoko, Ndlr), m’a piégée. Il est plus âgé et plus riche que moi. Donc, il s’est précipité sur les choses. Dansoko s’est même renseigné jusqu’au point de savoir si je suis vierge. Le frère de Dansoko, Aboubacar m’a dit que si je ne donnais pas ma virginité à son frère, ça allait être pour un prisonnier », a expliqué l’accusé devant le juge.

Thierno Mamadou Dansoko, le plaignant, sera entendu le 17 février, devant le même tribunal.

Saidou 2 Sow