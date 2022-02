Des échantillons prélevés sur des cas suspects de rougeole emmenés à Conakry ont confirmé l’existence de la maladie. Et depuis, dans tous les districts sanitaires des cas ont été enregistrés.

Dr Mangué Sylla est le le médecin chargé des maladies. Rencontré par notre rédaction, il affirme que les cas détectés sont nombreux: « On peut parler d’épidémie à Labé, car les cas de rougeole sont nombreux et presque tous les districts sanitaires sont touchés à l’heure qu’il fait . Mais vu la situation, le ministère de la Santé va organiser une campagne de vaccination contre la maladie pour la région en particulier et pour tout le pays en général. Nous avons élaboré des micros plans et soumis à nos responsables afin qu’ils revoient tout ça et valident après. »

« La meilleure façon de lutter contre la maladie est d’accepter le vaccin », prévient le médecin.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé