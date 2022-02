Au lendemain de la prise effective du pouvoir par le gouvernement des forces spéciales, à sa tête le Cl Mamadi Doumbouya j’ai interpellé les militants de certaines formations politiques de l’opposition en ne considérant pas ce coup d’État militaire comme un règlement de compte contre l’ex parti au pouvoir ni contre ses militants et sympathisants.

Mais l’euphorie suscitée par le départ brusque de M. Alpha Conde était telle que personne d’entre eux ne pouvait retenir sa joie en privilégiant la raison. Or, je savais qu’il y aura des moments où certains actes posés par la junte militaire ne seront pas appréciés par les mêmes militants de ces partis en raison justement de leurs intérêts politiques en jeu.

Depuis près d’un mois, c’est-à-dire depuis après la rebaptisation de l’aéroport au nom de l’ancien président de la République, en l’occurrence Camarade Sékou Touré et la nomination de Dr Dansa Kourouma à la tête du CNT (pour ne citer que ces deux derniers actes) l’axe a clairement montré son désaccord, certains profanateurs de l’actuel régime ont d’ailleurs boycotté la visite du président.

Aujourd’hui, pour un équilibre stratégique en termes de soutiens, le Col Mamadi Doumbouya a effectué une visite sur l’autoroute Fidèle Castro (réputée favorable à l’ancien régime déchu qui, jusque-là n’avait fait l’objet d’aucune visite de la part de la junte). Visiblement, le président de la transition a bien été accueilli. Une foule en liesse était sortie pour l’ovationner avec véhémence. Bravo M. le Président !

Mais attention à la foule qui vous accueille. Attention à cette foule qui applaudit. Cette foule n’a jamais été sincère, elle n’est jamais sincère. Ce que le peuple vous demande n’est pas de mesurer le degré d’adhésion d’une minorité de la population guinéenne à vos nombreuses actions, fussent-elles populistes, mais a besoin de réformes réfléchies pour que cette transition soit la dernière dans notre pays.

Si vous voulez savoir comment les populations guinéennes récompensent ses leaders qui les ont déçus, il te suffit juste de passer en revue quelques vidéos de campagne du Pr Alpha Condé et les vidéos du déshonneur de la journée du 5 septembre 2021. Vous comprendrez qui sont les Guinéens.

M. le président, cette stratégie de propagande politique marche dans les pays comme le nôtre, par ce que nous sommes foncièrement divisés à cause de nos divergences politiques et éthiques. Mais en réalité, ses conséquences sont immédiates, surtout lorsque vous verrez votre cortège recevoir les slogans hostiles et à caractère moqueur.

Lorsque vous entendrez certains de ces militants scander les slogans comme : “Nous ne voulons pas de militaire au pouvoir, nous ne voulons un autre dictateur…” Vous comprendrez que vous auriez mieux à gagner en travaillant sans chercher à vous faire à un camp. Travaillez, le peuple dans son écrasante majorité silencieuse vous observe, il est témoin.

Soyez prudent. Soyez l’homme que vous avez toujours voulu incarner : un transformateur, un idéaliste et un réaliste. Soyez l’homme de la rupture.

Aly Souleymane Camara ( Analyste politique, consultant média et enseignant Chercheur).