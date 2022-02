Les avocats d’Aboubacar Sidiki Diakité connu sous le sobriquet ‘’Toumba’’, étaient ce jeudi 10 février 2022, face au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn pour une audience en référé.

Les échanges se sont déroulés hors des caméras, entre les avocats de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara et le procureur. Après cette séance, Me Paul Yomba Kourouma et Me Lancinet Sylla ont expliqué que leur démarche est une procédure prévue par les articles préliminaires du code de procédure pénale. Toutefois, les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Guinée sont contre une détention prolongée illégalement.

Ces avocats rappellent que leur client est en détention depuis presque 5 ans, sans que son mandat ne soit renouvelé à plus forte raison, être jugé. L’audience d’aujourd’hui a connu la participation du directeur de l’administration pénitentiaire. Une première, selon l’avocat qui par ailleurs, s’est réjoui de ce geste.

« Le directeur de l’administration pénitentiaire n’avait jamais comparu. Alors qu’il a toujours été assigné en tant que gardien des personnes en état d’incarcération. Il a même pris la parole. Ça, c’est une avancée, ça nous fait espérer », a exprimé Me Lancinet Sylla.

Le dossier a été mis en délibéré. Une décision est attendue le vendredi 18 février 2022.