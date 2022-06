Une délégation du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), s’est vue empêcher de fouler le sol de la préfecture de Gaoual, avant-hier mardi. Invité dans l’émission Mirador ce jeudi 9 juin 2022, le coordonnateur des fédérations dudit parti à l’intérieur du pays, a expliqué ce qui se serait produit dans cette localité.

Dans ses explications, l’ancien député uninominal de Labé, a fait savoir que la délégation était en cours de route, quand les jeunes ont été mobilisés pour les empêcher de rentrer à Gaoual.

« Nous avons même été joint par le commandant de la Gendarmerie par le biais des jeunes de Gaoual qui tentait de nous dissuader de continuer sur Koundara, nous n’avons pas voulu répondre. Quand nous sommes arrivé à la rentrée de Gaoual, nous avons effectivement trouvé une dizaine de jeunes, qui avaient barrer la route, qui nous ont intimidé de nous arrêter. Nous nous sommes arrêtés et nous leur avons demandé qu’est-ce qui se passe ? Il y a trois d’entre eux qui étaient en état d’ébriété, qui nous ont dit qu’on ne pouvait entrer à Gaoual parce qu’il y a un danger. Quand nous leur avons demandé la tension était liée à quoi, ils nous ont répondu que c’était liée à l’exclusion de Ousmane Gaoual Diallo. Après, deux pick-up de la Gendarmerie et de la Police sont venus. Les agents à bord nous ont demandé notre ordre de mission, nous leur avons montré. Ils ont également tenté de nous convaincre de sortir directement pour aller à Koundara, chose que nous avons refusé. Finalement, ils ( les gendarmes et policiers ndlr) nous ont escorté jusqu’au siège.»

Arrivée au siège du parti dans la préfecture de Gaoual, Cellou Baldé explique qu’après 40 minutes de conversation avec les responsables de l’UFDG basés dans la localité, «le préfet est arrivé sur les lieux, il a insulté les policiers et les gendarmes qui encadraient tranquillement la manifestation, en leur demandant d’interrompre la rencontre. Nous lui avons demandé pourquoi, il nous a dit qu’il a reçu l’instruction de sa hiérarchie.»

Sur la question de savoir si réellement l’ancien vice coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG est impliqué dans cette affaire, Cellou Baldé déclare :«les jeunes qui nous ont barré le chemin, nous ont affirmé clairement qu’ils le font sur instruction du ministre Ousmane Gaoual Diallo.»