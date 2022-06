A travers un décret lu à la télévision nationale ce 8 juin 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition, a créé un Comité stratégique de suivi du projet de Simandou. Un second décret dévoile la composition dudit comité.

Selon le 2e article du décret, le Comité stratégique de Simandou a pour mission la mise en œuvre du programme des infrastructures associées à l’exploitation des gisements de fer de Simandou. Plus précisément, il est chargé de la mise en œuvre diligente des dispositions de l’accord-cadre du 25 mars 2022 portant sur le co-développement des infrastructures du projet Simandou signé entre le gouvernement de la République de Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Rio Rinto Simfer. A ce titre, explique-t-on dans le décret, il est notamment chargé de fixer les orientations générales et les aspects stratégiques de l’Etat dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou ; de veiller au respect de l’atteinte des objectifs de l’Etat dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou ; de s’assurer de la correcte mise en œuvre de la stratégie des négociations de l’Etat avec ses partenaires ; de veiller à la mise en place des outils de suivi et de gestion du projet ; d’assurer l’interface avec le Gouvernement ; de faciliter la délivrance des permis et autorisations nécessaires ; et de veiller à la mise en œuvre du contenu local.

« Le Comité stratégique de Simandou pourra faire recours à toute autre compétence sollicitée les prestations intellectuelles ou avis de toute personne ou cabinet de consultants dont les compétences sont reconnues ou jugées utiles », précise l’article 3.

Dans le 4e article, il est dit qu’il est mis à la disposition du Comité stratégique de Simandou des moyens techniques, matériels et financiers pour son financement.

Dans un second décret, le président de la Transition a dévoilé la composition de ce comité stratégique du projet de Simandou. Il s’agit de :

1-Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République

2-Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, président du comité

3- Le Ministre des Mines et de la Géologie

4- Le Ministre du Budget

5- Le Conseiller Principal de la Présidence de la République

6- Le Conseiller Juridique de la Présidence de la République

7- La Directrice Juridique de la Présidence de la République

8- Le Conseiller Chargé des Mines et de l’Energie de la Primature

9- L’Administrateur Général de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP)