Trois personnes sont poursuivies pour une affaire de »détournement, de concussion, corruption et complicité » dans le cadre de la construction de la prison moderne de Yorokoguiyah, dans la préfecture de Dubréka.

Le procureur Alphonse Charles Wright a instruit à cet effet, le procureur de la république près le tribunal de première Instance de Kaloum, d’engager des poursuites judiciaires sans délai contre:

1 – Monsieur Aliou Barry, ancien Directeur National Adjoint de l’Administration Pénitentiaire eu ministère de la Justice;

2- Monsieur Marcel Kolomou, ancien Directeur National des infrastructures Judiciaires et Pénitentiaires,

3 – Monsieur José Luis Rivierra FERRER, représentant de la société Cerzo inversiones SA, société de droit espagnol et autres.

Des faits prévus et punis par les articles 654,655 et suivants, 19 et 20 du code pénal guinéen, selon ledit document. C’est pourquoi, le procureur général près la cour d’appel de Conakry invite le procureur de la République : De saisir la Direction Centrale de la Police Judiciaire et la Direction des Investigations Judiciaires pour la mise en place de la formation des Officiers de Police Judiciaire en pool d’enquêteurs conformément à l’article 11 du code de procédure pénale;

D’informer de l’évolution du dossier de la procédure et de requérir dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Le Parquet Général instruit en outre par voie de réquisition à la Direction Nationale des Infrastructures du Ministère de la Justice, le dépôt de tous documents ou pièces comptables à la disposition des enquêteurs dans le délai raisonnable. Le procureur général dit attaché du prix à l’exécution des présentes instructions pour un procès juste et équitable conformément à la loi.