Le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, a dans un entretien accordé à France24, levé les zones d’ombre sur certains sujet en rapport avec la transition en cours en Guinée.

Amara Camara a d’abord expliqué que les 36 mois adoptés par le CNT comme durée de la transition n’a pas été imposé. Pour lui, ce chronogramme est le fruit d’une concertation entre le CNRD et les forces vives du pays. Le porte parole de la présidence Guinéenne souligne que pour exécuter ce chronogramme le CNRD a besoin de tous les Guinéens ainsi que ses partenaires au rang desquels figure en bonne place la CEDEAO.

L’interdiction de manifester a été également abordée lors de cet entretien. À ce propos colonel Amara a indiqué que cette décision a été prise dans le soucis d’aller vite et bien vers une sortie honorable et apaisée de la transition. Il ajoute que toutes les manifestations en Guinée ont été violentes et la violence n’est pas seulement de l’État. Il pointe de doigt les manifestants et les leaders qui appelleraient à la violence.

Thierno Mamadou Diallo a été tué par balle le 1 juin 2022, lors d’une manifestation contre la hausse du prix du carburant. Le colonel rassure que la lumière sera faite sur cette affaire sans ambiguïté.

La sortie de l’ancien président de la République Pr Alpha Condé et la convocation de Cellou Dalein Diallo à la CRIEF ont été également évoquées. Pour Amara Camara ces deux affaires relèvent exclusivement de la justice. La sortie d’Alpha Condé a été autorisé par la justice et il n’a pas à faire de commentaires la dessus.

Concernant Cellou Dalein Diallo, le col souligne que le CNRD n’a pas l’intention de nuire quelqu’un. « L’une des choses par rapport à la vie même de notre pays, qui a été réclamée aux premières heures des concertations, c’est d’avoir une justice forte et indépendante. C’est ça notre crédo. A ce titre, la justice est en train de travailler de manière libre et indépendante (…) Il n’y a aucune volonté de nuire ou de faire taire qui que ce soit. Le CNRD par sa bonne foi a dit et montré clairement dans la charte de la transition que ni le Président, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Il n’y a pas d’ambiguïté. »