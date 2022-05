La grève de l’inter centrale déclenchée le 25 avril dernier, l’inter syndical (FSE, du SLEG et du SNE), a été suspendue ce lundi 9 mai 2022, sur toute l’étendue du territoire.

À en croire le secrétaire général du syndicat national de l’éducation, cette suspension s’explique par l’implication personnelle du président de la transition Mamady Doumbouya et du président du CNT.

«Après des consultations et sollicitations de la part du président de la transition, du président du CNT, et des consultations avec nos différentes bases mais aussi en tenant compte des compositions et examens de fin d’année, avons décidé de suspendre le mot d’ordre de grève lancé depuis le 25 avril 2022», a expliqué Michel Pépé Balamou.

Le syndicaliste ajoute que l’autre raison de cette suspension, serait la possibilité de privilégier le dialogue entre les différentes parties prenantes pour éviter d’impacter négativement le déroulé des examens nationaux : «Nous voulons donner une chance aux négociations qui avaient déjà commencé avec l’inspecteur général du travail le 26 avril dernier mais qui ont été interrompu du fait de la pression exercée par les centrales syndicales notamment Amadou Diallo qui a mis une grosse pression au premier ministre.

Avant d’être syndicaliste, nous sommes aussi des parents d’élèves, c’est au regard de toutes ces raisons que nous avons unanimement décidé de suspendre la grève.»

«Si d’ici l’ouverture de l’année scolaire 2022-2023, nos différents points de revendications ne trouvent pas satisfaction, nous reprendrons la grève pour continuer la lutte allant dans le sens de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de l’éducation», a averti Michel pépé Balamou.