Le mariage entre le journaliste Tamba Zacharie Milimouno et Oumou Hawa, baptisée Esther fait couler beaucoup d’encre et de salive en Guinée. Sur cette actualité qui a enflammé les réseaux sociaux, le maire de la commune de Matoto est revenu sur les dessous de la suspension du mariage civil dudit couple.

Selon Mamadouba Toss Camara, la loi lui donne l’autorisation d’unir ces deux individus, ‘’sans le consentement de leurs parents si toute fois tous les dossiers demandés ont été fournis’’.

«J’ai été informé au préalable que le mariage de Tamba Zacharie Milimouno devrait se tenir. Et personnellement, lui-même est venu me voir. Il m’a informé du mariage, je l’ai mis en accord avec les agents, ils ont déposé les dossiers. C’est à la veille que j’ai reçu les parents, ils m’ont expliqué l’historique de la situation. Après j’ai fait appel à l’agent qui traite le dossier. Je lui ai ensuite demandé si le mariage peut se tenir sans le consentement des parents ? Lui il m’a expliqué que dans le code civil du mariage en son article 250, si les deux couples sont majeurs ils peuvent se marier sans le consentement des parents. Mais s’il s’agit d’un mineur ou d’une mineure, il faut une autorisation ou un consentement parental. Je suis donc aller un peu plus loin, parce qu’en matière de justice il faut s’informer, parce que le plus souvent tout le monde n’interprète pas le code de la même façon. J’ai donc interpellé deux autres encore et ça a été la même réponse», a-t-il expliqué dans l’émission Mirador chez nos confrères de Fim fm.

Poursuivant, le maire de la commune de Matoto a affirmé qu’aux yeux de la loi, le journaliste n’est pas marié.

«J’ai insisté à parler avec la maman. De 10 heures jusqu’à 17heures… Et je lui ai fait savoir que la loi m’autorise à marier sa fille comme les deux sons majeurs. Mais si toutefois les documents fournis ne sont pas au complet, je ne peux pas les marier. Le soir, Tamba est venu avec la fille, j’ai écouté les deux. Donc le matin Tamba m’appelle pour me dire que les dossiers ne sont pas au complet, donc je lui ai dit de surseoir jusqu’à ce que ça soit au complet. Voilà pourquoi il n’y a pas de signature. Donc aujourd’hui aux yeux de la loi, ils ne se sont pas encore mariés», a-t-il laissé entendre.

A la question de savoir si le maire a reçu une plainte manuscrite, Mamadouba toss Camara a répondu par ceci :

« Je n’ai reçu aucune plainte manuscrite signée. C’est dans la mesure où la plainte était verbale que je l’ai saisie. Parce que cela fait partie de mes tâches », a-t-il conclu.