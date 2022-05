La Compagnie des Bauxites de Kindia (RUSAL/CBK) a procédé jeudi, 5 mai 2022, à la remise officielle de deux infrastructures construites au bénéfice de plusieurs communautés de la préfecture de Kindia. Il s’agit d’un centre de santé à Friguiagbé Gare et d’un collège à Mambia Centre. Par la même occasion, le géant minier russe a remis une assistance financière qui s’élève à quatre-vingt millions (80 000 000) de francs guinéens aux groupements agricoles féminins des sous-préfectures de Mambia, Friguiagbé et de Samaya.

A Friguiagbé Gare, la cérémonie de remise de ces dons a connu la présence du préfet de Kindia, du sous-préfet et du maire de Friguiagbé, de plusieurs responsables de RUSAL/CBK, ainsi qu’une forte mobilisation des communautés concernées.

Dans son souhait de bienvenue le sous-préfet de Friguiagbé Lieutenant Mohamed Lamine Kaba a transmis les remerciements des populations bénéficiaires à la compagnie RUSAL/CBK. «Ces gestes ne sont pas les premiers, la CBK à toujours accompagné nos populations en construisant des écoles, des centres de santés , des forages, du matériels bureautique pour la sous-préfecture de Friguiagbé. Ce centre de santé inauguré aujourd’hui et l’assistance financière accordée aux groupements agricoles féminins de nos localités s’ajoutent à la longue liste de bien faisances de la compagnie, nous nous réjouissons de la présence de RUSAL/CBK à Friguiagbé » a dit le sous-préfet.

Mme M’Mah Camara présidente du groupement agricole Limaniya Khonia à au nom de toutes les bénéficiaires rappeler l’importance de cette assistance « Avec ce montant nous allons procéder à l’extension et à la diversification de nos productions, cela va nous permettre d’augmenter notre production et par conséquent augmenter nos recettes pour mieux lutter contre la pauvreté, grand merci à RUSAL/CBK».

Après Friguiagbé Gare, la délégation de RUSAL/CBK, en compagnie du préfet de Kindia et sa suite, s’est rendue à Mambia Centre, où la Compagnie des Bauxites de Kindia a construit un collège de quatre salles de classe un bloc de latrine et un forage au bénéfice des populations de cette localité.

Prenant la parole le sous-préfet de Mambia Colonel Mamadi Dioumessi a une fois encore remercié le partenaire RUSAL avant de rappeler ses nombreuses réalisations en faveur des populations de Mambia. « Depuis plus de 20 ans, la CBK investit massivement dans la création et le développement d’infrastructures éducatives dans la région de Kindia. Ainsi, en 2011, des travaux ont été menés pour reconstruire et équiper une école primaire à Débélé. Entre 2012 et 2016, un nouveau lycée de 12 classes a été construit avec un bureau pour la direction. En 2017-2020, la construction d’une nouvelle école primaire à Balaya, d’une nouvelle école primaire dans le district de Nianaya, ainsi que de trois salles de classe supplémentaires sur le territoire d’une école primaire dans la zone de Mambia Centre, aujourd’hui nous inaugurons une nouvelle école de 4 classes nous ne pouvons que prier pour la réussite de RUSAL/CBK», a-t-il rappelé.

Le Directeur général de RUSAL/CBK, Petr GAEVSKIY en remettant les clés de l’école, du centre santé et de l’assistance financière accordée aux communautés de Friguiagbé et de Mambia prouve une fois encore l’engagement de RUSAL/CBK à investir dans les infrastructures sociales de base dans la zone de sa présence.

« La compagnie RUSAL/CBK reste sensible à l’amélioration progressive des conditions vies des populations de sa zone de présence, c’est pourquoi nous réalisons entre autres des infrastructures sanitaires, éducatives et des forages dans ces différentes localités. RUSAL a également investi plusieurs dizaines de milliers de dollars pour accompagner le système sanitaire guinéen dans la lutte contre les différentes pandémies et dans la formation de futurs jeunes cadres guinéens dans les différentes universités de la Fédération de Russie. Notre objectif est d’aider les populations riveraines à lutter contre la pauvreté en milieu rural », a expliqué le Directeur général de RUSAL/CBK.

Toutes ces réalisations et les appuis financiers accordés aux groupements agricoles féminins sont accueillis avec beaucoup de satisfaction par le préfet de Kindia. Tout en remerciant RUSAL/CBK pour ces gestes, le colonel Abdoul Kader Camara a invité les bénéficiaires à en faire bon usage.

« Je voudrais au nom du Colonel Mamady Doumbouya président de la République et du premier ministre chef du gouvernement Mohamed Béavogui et de toutes les populations de Kindia remercié la compagnie RUSAL/CBK pour ces actions salutaires réalisées en faveur des communautés de Friguiagbé, Mambia et de Samaya. En effet, la problématique de la santé et de l’éducation est au cœur des Objectifs de développement durable (ODD), car la santé n’a pas de prix. Garantir l’accès de tous à la santé et à l’éducation est un enjeu majeur, qui doit désormais se traduire par des actions concrètes dans notre pays. Aussi, l’autonomisation des femmes s’inscrit en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement guinéen. Donc, appuyer les activités des groupements agricoles féminins des zones traversées par la Compagnie des Bauxites de Kindia vient à point nommé. L’inauguration de ce Centre de santé dans le district de Friguiagbé Gare et les quatre nouvelles salles de classe au collège de Mambia Centre est un ouf de soulagement pour les populations de ces localités. Cependant, ces infrastructures ne serviront longtemps que si elles sont bien entretenues et utilisées à bon escient. C’est pourquoi, j’interpelle le bureau de l’APEAE (Association des parents d’élèves et amis de l’école) de veiller à la gestion correcte de cette école et le comité de santé et d’hygiène (COSA) de veiller à la durabilité du centre de santé », a exhorté le colonel Abdoul Kader Camara, préfet de Kindia.

A rappeler que depuis plus de 20 ans, la compagnie RUSAL fournit une assistance multiple à la Guinée tant dans le domaine de la santé que celui de l’éducation.