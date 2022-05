Dans le numéro du jour de l’émission « On Refait le Monde » de Djoma médias, le président du RDIG était l’invité. Jean Marc Telliano s’est prononcé sur les poursuites judiciaires engagées contre les anciens dignitaires du régime Condé.

Dans sa prise de parole, l’ancien allié du RPG arc-en-ciel, a martelé: «J’ai toujours dit aux nouvelles autorités, s’ils ont quelque chose de commencer par moi parce que, je suis l’un des leaders qui a été ministre et qui a des mains propres. Je suis le seul ministre en fonction qui a demandé lors d’un conseil des ministres des audits de mon département. J’ai encore les rapports des audits de mon département. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas un citoyen ordinaire, je suis un ancien ministre et ancien député, donc ce n’est pas les tribunaux ordinaires qui pourront me juger».

Se prononçant sur la poursuite engagée contre Alpha Condé et les anciens dignitaires de son régime, Jean Marc Telliano affirme «seule la Haute Cour de justice, qui a la prérogative de juger un president de la République et les dignitaires du régime. Aujourd’hui cette Cour n’existe pas. La CRIEF n’a pas qualité de le faire.»

Selon cet ancien député à l’Assemblée nationale, ce que les autorités de la transition auraient dû faire, c’est de «créer une chambre au niveau de la Cour suprême pour au moins jouer le rôle de la Haute cour de justice.»