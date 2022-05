La demande relative au renvoi dans le dossier des leaders du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) contre Aboubacar Fabou Camara et son adjoint Mohamed Lamine Simakan Camara, au tribunal de première instance de Dixinn a été rejetée ce lundi 9 mai 2022 par la Cour d’appel de Conakry.

Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo poursuivent l’ex directeur central de la police judiciaire et le commandant de la Brigade de Répression et des investigations pour des faits » de violation de domicile et de destruction de biens privés », depuis 2020 au TPI de Dixinn. Mais les deux OPJ avaient refusé de comparaître devant cette juridiction. C’est pourquoi les leaders du FNDC ont interjeté un appel à Cour d’appel de Conakry.

Ils viennent de perdre à nouveau. Le juge Djiéla Barry, les a envoyés » à mieux se pourvoir ». Le juge a motivé sa décision par le fait que les deux prévenus sont des officiers de la police judiciaire.