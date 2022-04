Au Stade Petit Sory, le Hafia FC a su compter sur ses internationaux burkinabè et togolais pour se sortir du traquenard du Satellite FC à l’occasion de cette 22e journée. Du côté du FC Séquence, c’est Morifing DONZO qui a assuré le spectacle en inscrivant un doublé face aux éléphants de Coleah…

Cantonné à la 7e place au coup d’envoi de ce match de la 22e journée, le Hafia FC s’en est bien sorti face au Satellite FC grâce notamment à son jeune attaquant burkinabé Dah SANSA et à son international togolais Richard NANE. Un superbe coup de tête du premier à la 34e minute et une autre réalisation du togolais Richard NANE (55e) ont suffi au bonheur des verts et blancs qui s’imposent (2-1) et comptent désormais 33 points, 15 de moins que le leader (Horoya AC). Le Satellite FC végète lui, à la 11e place, à 8 points de la zone de relégation.

Dans l’autre choc de la soirée au stade du 28 septembre entre deux clubs de la seconde moitié du tableau, c’est le FC Séquence qui a fait la belle opération en s’imposant (3-2) grâce à un doublé de Morifing DONZO (37e et 49e) et un but d’Alhassane BANGOURA (89e), contre un doublé d’Abdoulaye Kim DIALLO (58e et 90).

Le FC Séquence s’éloigne considérablement de la zone de relégation avec ses 25 points. Les Éléphants restent encore en danger avec 17 petits points.