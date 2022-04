Au total, une flotte de 25 bus de 30 places a été remise aux universités de Guinée, par le biais du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI). Sur initiative du gouvernement de la transition, ces engins permettront de faciliter la circulation des étudiants pendant les heures de cours à travers le pays.

Ces engins ont été mis à disposition le lundi 7 mars 2022 cérémonie, par le président Mamadi Doumbouya. La répartition est faite comme suit : 11 bus assureront le transport dans le grand Conakry (Dubréka, Coyah, Conakry) ; 13 pour l’intérieur et un bus qui serait en stationnement et qui servirait de relai, quand la nécessité s’imposera.

Ce samedi, un point de presse a été animée à l’institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC/Kountia), par les autorités du département de l’enseignement supérieur, sur les dispositions pratiques prises pour la mise en circulation de ces bus (Univbus). A cette occasion, le chef de cabinet du MERSRI a informé que la phase pilote sera lancée le lundi 11 avril 2022 à Conakry et environnant, ainsi que les villes de l’intérieur prochainement.

«Le président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ont mis à la disposition de notre département, une flotte de 25 bus de 30 places chacun. Après la réception de ces bus, nous avons contacté toutes les parties prenantes, publiques comme privées pour savoir qu’est-ce qu’il fallait faire pour que ce projet soit non seulement pérenne, mais pour qu’il prenne en compte tous les enjeux aujourd’hui liés à la question de la mobilité des étudiants. Il a été question aujourd’hui à l’ISIC de lancer officiellement, lundi 11 avril, dans le grand Conakry, et les prochains jours pour l’intérieur du pays. Il a aussi été question de bien faire comprendre aux autres que, compte tenu du nombre de ces bus, des paramètres techniques prenant en compte les plus de 85.000 étudiants sur toute l’étendue du territoire nationale. Nous comprenons que ces bus ne viendront pas pour résoudre dans leur globalité, tous les problèmes liés au transport spécifique des étudiants. Mais, nous comprenons avec les étudiants que c’est un excellent début et c’est quelque chose d’inédit pour notre pays. Nous avons donc décidé sur toute l’étendue du territoire, de fixer un montant de 3.500 fg pour un trajet unique, quel que soit où vous descendez pour cette phase pilote. Vous descendez à 10 mètres ou à 10 km, c’est la même chose», a expliqué Thierno Hamidou Bah.

La mise de ces engins en circulation procure une joie chez les étudiants, a fait croire leur porte-parole : «Nous sommes très ravis de voir un combat que nous avons longtemps mené puisse amorcer pour résoudre nos problèmes. C’est quelque chose que j’ai promise pendant que je battais campagne pour être élu à ce poste. Par rapport au montant fixé comme transport, je pense que nous ne pouvons que nous contenter de ça et voir l’évolution des choses, puisqu’on a annoncé la mise en place d’un comité de suivi à laquelle nous serons membres. Nous allons donc suivre de très près en cas de manquements… Sensibiliser au même moment nos amis étudiants pour l’utilisation correcte, parce que ces bus sont pour eux», a exprimé Mamadou Oumar Barry, président des étudiants de Guinée.

Du point de vue innovation, la directrice générale de l’ISIC a signalé que son institut est devenu une interface dans la réussite de ce projet pilote. Professeur Djénab Barry a encouragé ses étudiants d’assurer les communications à travers leurs différentes plateformes de communication.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) compte veiller au respect des consignes afin d’aboutir à une gestion saine. «Non seulement sur le plan de recrutement de l’unité de gestion qui a déjà été fait dans les procédures de passation de marchés, saine aussi sur la capacité nécessaire de gestion qu’on a confiée à la société COBALCI après un appel d’offre», a conclu monsieur Thierno Hamidou Bah.