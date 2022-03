Les responsables du bureau politique national du parti RPG arc-en-ciel, ont élaboré la liste du Conseil exécutif provisoire dudit parti, avec à sa tête, l’ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Le bureau national de la jeunesse, desaprouve l’idée et invite les cadres du parti à se désolidariser.

Dans une déclaration lue par Dr Saa Premier Tonguino, secrétaire général de la jeunesse de Belle vue, les jeunes ont estimé qu’il est d’abord important de rappeler depuis les évènements du 5 septembre, «le président Alpha Condé n’a eu aucun contact avec qui que ce soit au sein de l’appareil du parti.»

«Sans aucune hésitation», martèle Saa premier Tonguino «nous desaprouvons cette liste et condamnons fermement la forme irrégulière qui a permis son élaboration.»

Pour ces jeunes, cette liste n’engage que «ceux qui l’ont élaborée». Tout de même, ils disent considérer que c’est un acte «maladroit comme une manipulation orchestrée par un clan dont le seul but est de se tirer une couverture politique en cette période de tumultes politico-administratif que connaît notre pays depuis le 5 septembre dernier. Ce prétendu conseil , en plus d’être en contradiction avec les textes en vigueur, contribue à sacrifier l’image et la réputation du président du parti dont la liberté est confisquée depuis maintenant six mois.»

Ces jeunes ont invité «incessamment» tous les cadres du parti qui souscrivent selon eux aux idéaux du Pr Alpha Condé, «à se désolidariser de cette liste et s’éloigner de cette manœuvre dilatoire dont seuls les auteurs détiennent le secret et la motivation réelle.»