Condamnée par le tribunal de première instance de Dixinn pour « tentative d’extorsion et de chantage » au préjudice de Thierno Mamadou Dansoko, Hadya Présie a été libérée ce mercredi 9 mars 2022. La cinéaste a bénéficié d’une grâce présidentielle ce mardi.

Hadiatou Bah avait été reconnue coupable et le juge l’avait condamnée par la suite à 10 mois d’emprisonnement ferme, une interdiction sur les réseaux sociaux pendant 2 ans et au paiement de 500 000 GNF d’amende au tribunal. En plus, elle devait payer un montant de 20 millions de francs guinéens au bénéfice de Thierno Mamadou Dansoko comme dommages et intérêts.

A l’occasion de la fête de 8 mars, Mamadi Doumbouya a accordé la grâce à une trentaine de femmes. C’est dans ce lot que le nom de Hadiatou Bah a bien figuré.

Après sa libération, la jeune dame n’a pas manqué de remercier et de faire l’éloge de son libérateur. « Je suis très fière du président qu’on a aujourd’hui qui pense aux femmes, à la population. J’ai un peu lu les journaux j’ai vu que le président s’intéresse même à l’avis des populations. C’est quelque chose qu’on n’avait jamais eu. Une grâce à l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme, je suis très fière de ce Président. Je tiens à dire que je n’ai jamais voté pour un Président guinéen mais si aujourd’hui ce Président là (Colonel Mamadi DOUMBOUYA) se présente comme candidat aux élections, je voterai pour lui, non pas seulement à cause de cette grâce, mais à cause de la façon dont il s’intéresse à la population. Je dis merci à lui et à son ministre de la justice garde Sceaux. »