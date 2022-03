La désignation d’Ibrahima Kassory Fofana provisoirement à la tête du Rpg Arc-en-ciel, est une décision diversement appréciée au sein du parti. Si certains se réjouissent de la décision, Taliby Dabo lui, affirme que c’est un hold-up de la part de certains responsables du bureau politique de la formation politique d’Alpha Condé.

« Moi je sais que ce n’est pas vrai. Kassory Fofana n’a jamais été choisi par le président Alpha Condé. Moi je sais que depuis qu’Alpha Condé est parti il n’a signé aucun document, il n’a envoyé aucun document. Je ne parle pas, si je ne vérifie pas. Je dis jusqu’à preuve de contraire, que vous ne retrouverez nul part et avec personne un document une désignation faite par le professeur Alpha condé avec signature à l’appui. Ça n’existe nul part », a-t-il expliqué chez nos confrères de la radio Fim, ce mercredi 9 février 2022.

Poursuivant, il estime qu’il faudra une preuve manuscrite dûment signée par Alpha Condé soit fournie sur le choix de Kassory Fofana. Taliby Dabo rappelle que le Rpg Arc en ciel est un parti structuré.

« Et si cela existe qu’on montre à nous les responsables. Ce que je ne peux pas comprendre, qu’une décision soit prise à Conakry et avec certaines sections de Conakry et qu’on pense que c’est le parti ça attention. Le Rpg Arc en ciel est bien structuré. Nous sommes un parti national et non un parti de Conakry. C’est un braquage de la part de certain responsable du bureau politique national. Parce que au niveau de la haute Guinée personne n’a été saisie par rapport à cette décision », a-t-il conclu.