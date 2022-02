Les antennes du Front national pour la défense de la Constitution de Matam, Matoto, Dixinn, Coyah, Ratoma, Kaloum, ont aussi animé une conférence de presse ce mercredi 9 février 2022 à Conakry. Elles disent se désolidariser du groupe d’individus réunis au sein du collectif des coordinateurs des antennes du FNDC, et engagent des poursuites contre les membres pour ‘’usurpation de titre’’.

Les membres de ces branches soutenant la coordination nationale dirigée par Oumar Sylla, ont mentionné avoir constaté avec ‘’surprise’’, l’existence d’un collectif des coordinateurs du FNDC. Selon les conférenciers, les coordinateurs des antennes ont été contactés après le coup d’État du 5 septembre 2021 par ce groupe de jeunes afin d’exiger de la coordination nationale, la nomination des coordinateurs des antennes du FNDC et certains membres dans les postes administratifs dans l’Administration publique et au CNT.

« La coordination nationale saisie de cette question nous a indiqué que le combat n’est pas encore terminé, et qu’il faudra resserrer les rangs pour veiller sur la transition en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel. Ce groupe de jeunes fâché a estimé, qu’ils ne sont plus disposés à continuer le combat, par conséquent, qu’ils vont contourner la coordination nationale pour aller directement discuter avec le CNRD. Nous avons aussi décidé de nous éloigner de ce groupe et de rester dernière la décision de la coordination nationale de continuer le combat», a dévoilé Oumar Diawara, porte-parole des antennes de Matoto, Ratoma, Coyah, Kaloum et Dixinn.

«Nous les invitons à s’abstenir de l’utilisation des antennes dans leurs communications sous peine d’être poursuivi», ont-ils averti.

Ces antennes du Fndc affirment que le but du combat mené par le front n’était pas pour accéder à des postes de responsabilité mais plutôt, s’opposer à un troisième mandat pour l’ancien président Alpha Condé. Elles ont ainsi invité ‘’ceux qui se réclament de ce collectif, de présenter ses excuses aux militants et sympathisants du FNDC et à quitter dernière «les forces occultes qui les financent pour déstabiliser le front national pour la défense de la Constitution.»

Le combat en ce moment précis, d’après ces branches, est d’accompagner la transition pour qu’elle puisse être une réussite car, selon eux, l’échec de cette autre transition équivaut à l’échec de la nation guinéenne.

Mamadou Saïdou Diallo