A travers des décrets lus à la Télévision nationale ce mardi 8 février 2022, le président Mamadi DOUMBOUYA, a nommé des cadres aux ministères de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, des Infrastructures et des Transports, et à la Présidence de la République.

Noms et prénoms des cadres nommés :

1/Conseiller principal : Dr Mamadi Yamory Condé, précédemment conseiller général dudit ministère;

2/Conseiller juridique : M. Cécé Loua, précédemment directeur national de la réglementation administrative et des frontières ;

3/ Directeur général de l’appropriation et d’appui aux services sociaux de base : M. Abdoulaye KABA, précédemment directeur national de la décentralisation ;

4/Directeur général adjoint de l’appropriation et d’appui aux services sociaux de base : M. Alpha Ibrahima Barry, précédemment expert au centre national de coordination du mécanisme de l’alerte précoce aux risques sécuritaires à la Primature ;

5/Directrice nationale de régulation et de promotion des organisations non gouvernementales et du mouvement associatif : Mme. Delphine Ouendouno, précédemment directrice nationale du service d’action humanitaire ;

6/ Directeur national des libertés publiques et frontières : M. Moriba Magassouba, précédemment directeur national adjoint de la réglementation administrative et des frontières ;

7/ Directrice nationale adjointe des libertés des frontières : Mme Aminata Sobra Bangoura, chargée d’études à la direction nationale des affaires politiques et administration électorale ;

8/Directeur général de l’agence nationale de financement des collectivités : M. Sékou Mawa Touré, précédemment responsable administratif et financier du projet d’appui à la gouvernance locale dans les collectivités ;

9/Directeur général adjoint de l’agence nationale de financement des collectivités : M. Mohamed Siké Camara, précédemment conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative.

Au ministère des infrastructures et des transports, le président Mamadi DOUMBOUYA, a nommé M. Mohamed Pascal Camara, précédemment ingénieur chef de bureau d’études et de stratégies à l’agence guinéenne de l’aviation civile (ANA), directeur général adjoint de l’agence de navigation aérienne en remplacement de M. Alhousseny Barry.

À la présidence de la République, le colonel Mamadi DOUMBOUYA a placé sa confiance en la personne du lieutenant Bla Fangamou, pour occuper le poste de l’intendant de cette Institution.