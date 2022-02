L’Ufr entend prendre une autre direction en quittant le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc), à cause des crises enregistrées ces derniers temps au sein de la structure anti-troisième mandat. Ce mercredi 9 février 2022, le secrétaire exécutif a laissé entendre que le parti pourrait réorienter son combat ailleurs.

Répondant à ce sujet au micro de nos confrères de la radio Fim, Saikou Yaya Barry a souligné que l’Ufr travaillé sur la question relative à la crise au sein du Front national pour la défense de la Constitution. «Bientôt nous allons donner notre orientation à notre combat parce que nous sommes des politiques. On ne se retire pas parce qu’il y a un problème non. On se retire parce qu’on est en train de réorienter notre combat politique sur autre chose », a dit le secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines.

« Le FNDC a joué un rôle et nous avons tous intérêt à ce qu’il reste. Donc on n’a pas intérêt à ce qu’il disparaisse », soutient-t-il. Ce proche de Sidya Touré a aussi invité de faire en sorte que cette structure continue de fonctionner et exister dans l’intérêt du peuple. « Au coordinateur, de faire le travail de sensibilisation et amener les gens à la raison parce que c’est fondamentale » a-t-il conclu.

« J’entends beaucoup de gens spéculer sur la manière dont Foniké Menguè a été choisi. Ça n’a pas de sens. Ce débat ne devrait pas exister, parce qu’il y a le plein droit d’être là. Foniké a dirigé le FNDC lorsqu’Abdourahmane Sano était en prison.»

Madeleine Kotus