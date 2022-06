Le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrès (UDRP), a porté son analyse sur la proposition de la CEDEAO de désigner un médiateur dans la crise guinéenne.

A l’image de certains leaders politiques, Edouard Zotomou Kpogomou, n’est pas contre l’idée de l’envoi d’un médiateur.

Seulement, cet acteur politique émet des réserves par rapport à la crédibilité de la personne d’Ibn Chambass.

« L’idée elle même est bonne parce qu’on se dit qu’à un moment donné qu’on allait pas s’entendre et il fallait quelqu’un pour mettre chacun à sa place et discuter dans un calme qui respecte les avis des uns et des autres. Dans tous les cas, nous avons accueilli l’idée de mettre à la disposition de la Guinée d’un médiateur. Et nous pensons que le médiateur qui qu’il soit va prendre la mesure des attentes de la CEDEAO et du peuple de Guinée pour que la transition soit apaisée et inclusive », s’exprime Édouard Zotomou Kpogomou.

Ce qui pose problème avec le diplomate onusien, c’est le rapport qu’il entretenait avec l’ancien président Alpha Condé lorsque ce dernier était au pouvoir, rappelle t-il.

« L’homme est perfectible à l’infinie, mais si Monsieur Ibn Chambass vient avec une autre prédisposition à pouvoir accompagner le processus de la transition je crois que les gens ne trouveront pas d’inconvénient. Mais ce qui s’était passé au départ ce que Ibn Chambass était venu se mettre dans le même lit que M. Alpha Condé à l’export c’est ce que nous avions dénoncé », souligne le leader de l’UDRP membre de l’ANAD.

A la question de savoir si la classe politique va alors rejeter le médiateur proposé par la CEDEAO, Édouard Zotomou Kpogomou soutient qu’il est contre cette idée.

Mais vu ce que Chambass a été pour la Guinée par le passé, Monsieur Kpogomou aurait plutôt souhaité qu’il soit remplacé.

« Nous n’allons pas le rejeter, mais seulement nous allons faire ressortir le fait que nous serons regardant sur l’attitude qu’il va adopter et comment est-ce qu’effectivement il va gérer. Mais nous aurions préféré moi en tout cas la proposition que je ferais c’est de faire en sorte que ça soit une autre personne ».