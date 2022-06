La convocation de Cellou Dalein Diallo le 13 juin à la CRIEF continue de faire les débats en Guinée. Toutefois, l’ex-député Boubacar Siddighy Diallo est persuadé quant à lui, que le leader de l’UFDG est ‘’blanc comme neige’’ dans cette affaire de la vente des avions de la compagnie Air Guinée dont il fait l’objet de vives critiques.

A en croire le président de l’UMP, Cellou Dalein Diallo est poursuivi dans le juste but de ternir son image: «Dans cette histoire d’Elhadj Cellou, les gens créent beaucoup d’amalgames. Et dès que vous parlez d’Elhadj Cellou, on vous colle l’affaire d’Air Guinée. Mais, que cela soit très clair, si c’est pour l’affaire Air Guinée telle que c’est dépeint, je suis convaincu que Elhadj Cellou Dalein est innocent, il ne peut pas être incriminé. Parce qu’il ne peut pas être ministre sectoriel qui reçoit des décisions du président de la République, qui a décidé par décret, et du ministre des finances qui doit engager les finances de l’État et de la structure qui s’occupait de la privatisation, que tous ces gens-là soient blancs comme neige et que c’est le ministre sectoriel qui devait juste engager son ministère sur le plan technique, qui soit traduit en justice. Sauf s’il y a d’autres dossiers, ce qui est bien possible qu’on lui reproche et qu’il doit prouver», a-t-il martelé.

La date indiquée pour que le président de l’Ufdg se présente devant les juges de la CRIEF, coïncide avec sa tournée aux USA et au Canada. A la question de savoir si Cellou Dalein Diallo devrait répondre, le président de l’UMP a dit ceci: «Moi je n’ai pas à conseiller Elhadj Cellou quoi que ce soit. Il a plus d’expériences de la gestion que moi. Il connait ce pays et il sait ce qu’il a fait et ce qu’il n’a pas fait. C’est à lui d’avoir le libre cours de réfléchir. Est-ce que j’avais fait quelque chose qui peut me rattraper? Dans ce cas, il tire la conclusion. Est-ce que je n’ai rien fait qui me rattrape? Alors dans ce cas, il peut demander à son conseiller juridique qui le défend bien, de lui dire en pareil cas, qu’est-ce qu’il doit faire?»