Le concours à l’intention des jeunes étudiants de la faculté journalisme dénommé ‘’Diarloudhi journaliste’’, a été lancé par le ministère de l’information et de la communication en prélude de la célébration de la 14e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse, qui a été célébrée en différé en Guinée les 4,5, et 6 mai 2022, à Conakry. A la clôture des cérémonies, deux universités ont été déclarées vainqueurs dans les catégories reportage Télé, radio et presse écrite.

L’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG), s’est distinguée par l’obtention d’un prix. Celui de la catégorie Reportage en format télévision. Un trophée remporté grâce la qualité d’un contenu rendu par le candidat de cette institution d’enseignement supérieur privé.

Il faut cependant signaler que ces trois journées ont été une occasion pour l’UKAG de mettre en avant sa faculté de lettres et sciences humaines, précisément son département de journalisme et communication.

Installée à Nongo, dans la commune de Ratoma, l’Université Kofi Annan de Guinée est adoubée pour la qualité de l’enseignement qu’elle offre aux étudiants du pays et ceux venant de plusieurs autres pays de l’Afrique. Dans le département de journalisme et de communication par exemple, ils sont des centaines d’étudiants qui sortent de cet institut d’enseignement supérieur avec des niveaux appréciables.