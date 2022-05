Un match de football caritatif a réuni les anciens joueurs de Syli national et une sélection nationale locale, au stade Petit Sory de Nongo, samedi 7 mai 2022. L’objectif a été de mobiliser des fonds pour aider et soutenir de nombreuses femmes tout au long de leur grossesse jusqu’à leur accouchement.

L’initiative est de l’association Le Sourire d’Hawa, dans son ambition d’aider les femmes. Avec un contenu strictement symbolique, la structure a aussi pu mettre l’occasion à profit pour mettre ensemble les anciens joueurs de Syli national qui sont des gloires avec des joueurs locaux qui sont en activité pour pouvoir aller dans le cadre de cette récolte de fonds.

«Aujourd’hui ce qui m’a encore marqué, c’est l’intérêt que cela a suscité chez les anciens joueurs de Syli national pour être là…Les fonds que nous récoltons, ce sont des fonds que nous allons mettre à la disposition des femmes. Et que nous allons utiliser dans le cadre de l’achat d’une tablette médicale, qui va aider à faire la consultation ou la téléconsultation pour ces centaines ou milliers de femmes qui en ont besoin dans les communautés», a précisé Aliou Diallo, représentant de l’ONG Sourire d’Hawa en Guinée.

Il ajoute que l’action vise à attirer l’attention des bienfaiteurs, des donateurs, etc., pour pouvoir accompagner l’association. «Parce qu’aujourd’hui, nous menons un combat qui doit encore une fois être symbolique pour tout le monde.»

Mory Fofana, un ancien joueur de l’équipe national a participé à ce match, pour dit-il, une bonne cause : «J’ai pu mobiliser tous les amis. Et là, je suis très content que mes amis répondent à l’appel. C’est le résultat d’un travail que j’ai fait avec le bureau exécutif de cette association», a-t-il dit.

L’objectif de cette ONG, est quelque chose de noble, a affirmé Coach Sam Diallo, consultant sportif : «C’est un devoir de participer à cela, et on espère que l’année prochaine sera la bonne. Cette ONG m’a beaucoup marqué et je pense que l’initiative qu’ils sont en train de faire, va être pérenne.»

L’association Le Sourire d’Hawa compte intervenir à Mamou, après la collecte de fonds. Les mois ou les semaines prochaines, d’après son représentant, une équipe se rendra dans la sous-préfecture de Bouliwel, pour la remise des kits des nourrices parrainées, ainsi que des cartons de médicaments.

«A Mamou, nous allons innover. Nous voulons mettre ce centre de téléconsultations, pour que les femmes, même si elles se trouvent chez elles dans les différentes communautés, dans les villages, puissent être contrôlées dès au début de leur grossesse et continuer jusqu’à l’accouchement, pour ne pas qu’elles aient des anomalies. Tout cela abouti à la réduction drastique de la mortalité maternelle et infantile», a expliqué Aliou Diallo.

L’association Le Sourire d’Hawa a été créée en 2018. De nos jours, elle a réalisé 17 projets et parrainé une vingtaine de femmes tout en leur apportant des kits sanitaires et de grandes quantités de médicaments.