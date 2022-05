Si d’autres ont apprécié la poursuite contre Alpha Condé et les anciens dignitaires du régime déchu, Souleymane Condé, président du parti Diversité républicaine de Guinée (DRG), quant à lui, reste dubitatif sur cette actualité. Pour lui, cette lutte devrait être menée par le régime qui viendra après la transition.

A propos du dossier relatif au crime de sang, dans lequel l’ancien président et ses collaborateurs sont poursuivis par le procureur général près la cour d’appel de Conakry, Souleymane Condé a émis des préoccupations. Il estime que si l’on veut que les putschistes jugent les crimes de sang, «ils feront 5 à 10 ans au pouvoir (…)», parce que, ajoute-t-il au sur le ondes de Fim fm, « cela demande du travail, les moyens financiers et techniques ».

«Je pense qu’ils doivent juste nous dire, qu’est-ce qu’ils ont trouvé, ce qui allait et ce qui n’allait pas. Bill Gates a eu tout son compte bancaire sur les réseaux sociaux, on veut savoir combien les Kassory, Diané et autres ont dans leurs comptes bancaires. Acceptons la lutte contre les crimes économiques et laissons les crimes de sang au régime qui viendra.»