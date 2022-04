A l’occasion de la conférence de presse presse tenue ce vendredi 8 avril 2022, les avocats des anciens dignitaires ont haussé le ton contre le mandat de dépôt émis contre leurs clients. C’est dans cette circonstance que Me Sidiki Bérété, a informé que particulièrement, son client Mohamed Diané est gravement » malade ». L’avocat rassure que l’ancien ministre de la défense nationale a subi une intervention chirurgicale il y a juste deux semaines. Donc le maintenir en détention serait un risque.

« En ce qui concerne Dr Diané, il vient de subir une intervention chirurgicale ça ne fait même pas deux semaines. On a donné la copie à la Gendarmerie d’enquête. On a fourni les actes médicaux dont je détiens encore les copies, au Procureur. Pour les questions de diagnostic et de confidentialité, je ne vais pas me prononcer au cas par cas. Mais il est gravement malade. Le procureur le sait. Donc, sa détention serait très risquée. Et plus grave, ce qui est inadmissible, le Procureur a tiré la réorganisation sur la base de l’article 462 qui dit que le Procureur peut requérir l’ouverture d’une information si l’audience ne peut pas être tenue», a-t-il prévenu.

Malheureusement, regrette Me Bérété la détention de leurs clients en général, n’est pas justifiée. C’est pourquoi il déplore par la même occasion la séquestration qu’ils subissent à la maison centrale de Conakry: « Actuellement nos clients sont séquestrés. C’est ça le mot. Parce que quand on est en flagrance, on ne peut pas faire deux mois de va et vient à la Gendarmerie. Et pendant ce temps, nos clients dormaient à la maison. Les passeports sont retirés. Les comptes sont gelés. Personne ne peut sortir. Il n’y a pas de risques. Alors, si on transfère nos dossiers à Monsieur le Procureur, il les oriente en flagrance, s’il doit décider, nous, nous exigeons la tenue de l’audience le 11. On se dirigera tout de suite à la CRIEF pour remettre les copies et demander à Monsieur le président de programmer le dossier », a-t-il annoncé.