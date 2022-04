Le ministre du commerce de l’Industrie et des PME a fait le point sur l’évolution des prix des denrées de première nécessité, au cours d’une conférence de presse à son département. Bernard Goumou a mis l’accent sur le respect du protocole d’accord signé entre la Direction nationale du Commerce intérieur et de la concurrence, la Douane et la Chambre de Commerce d’industrie et d’artisanat.

Au cours de ce point de presse, le ministre a félicité l’ensemble des opérateurs économiques qui respectent le protocole d’accord. Il a exhorté ensuite les détaillants au respect de ces prix au risque de se voir exposer aux sanctions.

Par la même, le ministre a communiqué sur le réajustement des prix des denrées de première nécessités, ajoutée aux autres, comme l’indique le tableau que nous vous proposons :