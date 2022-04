Makalé Traoré a réagi sur la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif inter guinéen par le président de la transition, à travers un décret mercredi. Pour la porte-parole du Comité national des assises, cette idée du Colonel Mamadi Doumbouya est une rassurance. Makalé Traoré affirme que ce cadre permettra aux uns et aux autres d’accompagner la transition.

« Moi cela m’a rassuré. Nous sommes appelés à conduire ces assises. Et le président de la transition insiste à chaque fois sur l’inclusive. Mais pour arriver à l’inclusive il y a des actes à poser. Comme ce cadre qui est demandé pendant des mois. Je pense que le mettre en place est un argument supplémentaire pour arriver à cette inclusive que nous recherchons tous. Le cadre est important pour que les politiques puissent s’exprimer. Même s’il n’y a pas tout ce qu’il souhaitait, c’est-à-dire un facilitateur extérieur. Je pense quand on demandé une chose, on n’a pas toujours toute la totalité. Mais quand vous prenez la composition de ce cadre de concertation, vous avez 1 représentant par coalition et 20 représentants des partis politiques. Et c’est quand même important et significatif », a-t-elle laissé entendre.

Par ailleurs, Makalé Traoré demande à tous les acteurs de prendre part à ce cadre de dialogue inclusif pour une transition réussie.

«Ce que je demanderais aux uns et aux autres, c’est d’accepter d’y aller. Car ce cadre-là peut permettre de contribuer à vraiment accompagner cette transition par des propositions concrètes. Être absent à ce cadre-là ne me semble pas raisonnable.»