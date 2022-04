La porte-parole du Rpg Arc-en-ciel a laissé entendre que leur parti est ouvert au dialogue avec le CNRD, suite à la détention du président du Conseil exécutif provisoire du parti et d’autres anciens ministres d’Alpha Condé. Mais, elle estime que leur préoccupation est pour le moment, la libération de leurs collègues.

«Nous sommes disposés à continuer à dialoguer avec les autorités du CNRD. Mais bien entendu sur la base de ce que nous avons rappelé dans cette déclaration. On ne peut pas prétendre à inviter les Guinéens à ce qu’on a appelé l’Union sacrée autour des assises nationales, pendant ce temps, d’autres Guinéens, notamment du RPG Arc-en-ciel sont persécutés. Permettez-nous au moins de nous arrêter à un moment et de poser la question à savoir, s’il y a des Guinéens meilleurs que nous ou plus important que nous, ou bien les Guinéens n’ont plus besoin d’autres Guinéens qu’on peut appeler militants et militantes du RPG Arc-en-ciel», a exprimé Domani Doré.

Par ailleurs, l’ancienne ministre des sports reste persuadée que les Guinéens sont égaux devant la loi. C’est pourquoi Domani Doré exige des autorités à tous les niveaux, le respect du principe de la présomption d’innocence.

«Nous exigeons le respect de présomption d’innocence. Et cette cabale qui prend des apparences trop médiatiques nous paraît en tout cas une opportunité de salir la réputation de certains responsables notamment ceux du Rpg Arc-en-ciel. C’est pourquoi, dans cette déclaration également, nous avons invité les nouvelles autorités à veiller à la dépolitisation des procédures en cours pour la sérénité que nous recherchons dans le cadre de la transition qui se veut à notre niveau apaisée avec la nécessité pour nous de garantir ceux à quoi nous avons toujours rappelé aux militants . Notre participation ou notre contribution à la transition se veut apaisée quand même dans le respect mutuel.»