C’est la toute première réaction des avocats de Cellou Dalein Diallo suite à l’annonce du lancement des travaux de construction d’une école primaire sur le domicile de l’ancien premier ministre à Dixinn port, Maître Amadou Diallo l’un de ses avocats, dénonce le non-respect de la procédure d’expropriation.

Selon l’avocat, la démarche est complètement illégale. D’ailleurs il signale qu’en lieu et place d’une expropriation, c’est plutôt une ‘’spoliation’’ qui a dépossédé le leader de l’UFDG de « son bien ».

«Lorsqu’un Etat veut construire une école sur la propriété privée d’un citoyen, il engage une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qui implique toujours une indemnisation juste et préalable, conformément au Code foncier et domanial. Au lieu d’une expropriation c’est une spoliation qui a dépossédé CELLOU Dalein de son bien. C’est totalement illégal et immoral. CDD ne se serait jamais opposé à une procédure régulière d’expropriation pour cause d’utilité publique », a laissé entendre l’avocat.