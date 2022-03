Sorti du pays depuis 17 janvier 2022, pour des soins à Abu Dhabi, l’ancien président Alpha Condé était censé revenir au pays dans un mois. Mais cela fait bientôt deux mois alors que son programme semble être aux oubliettes.

Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, Mohamed Beavogui déclare que le président déchu n’a pas fini son traitement. Face à cette préoccupation, le Premier ministre rassure l’opinion sur le séjour prolongé du leader du RPG arc-en-ciel à Abu Dhabi: «S’il n’est pas rentré, c’est qu’il n’a pas fini son traitement. Rien, sinon une raison médicale, ne justifie que son séjour soit prolongé. Alpha Condé ne voulait pas sortir de la Guinée après son renversement, le 5 septembre dernier» a-t-il dit.

Par ailleurs, Mohamed Béavogui jure qu’après la destitution du Pr Alpha au pouvoir, la délégation des chefs d’Etat de la CEDEAO venue à Conakry lui avait suggéré de sortir de la Guinée, mais Alpha Condé est resté droit dans ses bottes. «Il était en bonne santé, vivait bien et mieux qu’avant, avec son cuisinier, son médecin personnel et dans des conditions luxueuses. On l’a laissé partir pour se soigner. Quand la première délégation des chefs d’État de la CEDEAO lui avait demandé s’il voulait partir, il avait répondu qu’il ne partait pas», a-t-il conclu.