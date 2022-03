À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée ce mardi 8 mars 2022 au palais du peuple de Conakry, la gouverneure de la ville M’Mahawa Sylla a amplifié le cri de cœur des femmes sur la cherté des denrées alimentaires sur le marché auprès du Col Mamadi Doumbouya, avant d’inviter la population guinéenne à la cohésion sociale.

M’Mahawa Sylla a indiqué aux femmes qui scandaient «le marché est cher» que le président a entendu. Dès sa prise de parole, la gouverneure a dit ceci: « le président a entendu vos messages. Il a compris ce que vous êtes en train de vivre. On vous a compris dans vos messages.

Elle a rappelé ensuite que la journée du 8 mars est célébrée chaque année par les femmes à travers le monde pour la reconnaissance de leurs droits, leurs dévouements, leurs courages, leurs fidélités et leurs sacrifices pour le bien-être et pour l’avenir de l’humanité.

Pour la célébration de cette année, coïncide avec l’avènement du CNRD à travers son programme de rassemblement. C’est pourquoi elle invite tous les Guinéens au tour du projet « la Guinée d’abord », prôné par le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya.

«C’est l’opportunité pour moi d’inviter toute la population guinéenne et celle de Conakry en particulier à cultiver la paix et la cohésion sociale. Les femmes que nous sommes, nous sommes les garantes de la stabilité et baromètre de la société. Cette mission est la nôtre pour la préservation de nos acquis pour un développement durable.»