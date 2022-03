Journée internationale des droits des femmes, une occasion qui devrait être mise à profil pour faire le bilan sur les inégalités sociales dans le monde.

En Guinée, la couche féminine majoritairement analphabète est la plus vulnérable et reste moins représentée dans les instances de prise de décision.

Mariame Sylla âgée d’une trentaine d’année et vendeuse au marché de Koloma trouve inopportun de fêter cette journée, « ils disent que c’est une journée de fête, mais comment je pourrai fêter alors que mes enfants n’ont pas à manger, chez nous il n’y a rien à célébrer parce qu’il n’y a pas de raison, on veut des meilleures conditions de vie, dites à Doumbouya de nous aider, l’avenir de nos enfants est en jeu. Les prix des denrées ne font que grimper de jour en jour, on souffre vraiment.»

Une seule et même préoccupation est au centre des préoccupations de ces femmes rencontrées dans ce marché ; comment sortir de la précarité et subvenir aux besoins primaires de leurs familles respectives, « ils ont préféré se partager les pagnes entre fonctionnaires au palais là-bas alors que nous, nous sommes là à la quête du quotidien, que le président Doumbouya sache que les vraies femmes sont ici, nous n’avons pas d’argent, le prix de huile de palme, du riz, du sucre ne fait que grimper. On est vraiment pas content du président Mamadi Doumbouya » a déclaré Mabinty Sylla.