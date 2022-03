En présence du président de la transition, des membres du gouvernement, et des ambassadeurs accrédités en Guinée, les femmes de Guinée ont célébré leur journée internationale. Mamadi Doumbouya a mis l’occasion à profit pour annoncer l’octroi des subventions à des groupements féminins.

«J’ai instruit au premier ministre de prendre toutes les mesures diligentes, pour donner l’effet à l’octroi à 300 groupements de femmes des subventions non remboursables», a laissé entendre le chef de la junte.

Dans le même sillage, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait savoir que nombreux sont les sacrifices que les femmes ont consenti pour parvenir à ce niveau «d’émancipation et de droit.»

Il a par suite saluer la mémoire et le courage des femmes guinéennes. «Nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes, villages et des parties très reculées du pays, qui donnent de leurs sangs et de leurs sueurs pour nourrir, éduquer et participer à la vie socioéconomique de notre pays. Une pensée pieuse pour les femmes qui ont embrassée le métier des armes. Je fais une mention spéciale à celles qui sont présentement en opération extérieure et travers le monde.»