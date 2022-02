Par le biais d’un communiqué rendu public le jeudi 03 février 2022, l’antenne FNDC Labé a annoncé la suspension de toute collaboration avec la Coordination nationale. Cette décision fait suite au remplacement d’Abdrahamane Sano par Oumar Sylla « Foniké Mengué » sans être consultée.

Joint au téléphone, le Coordinateur régional du FNDC Labé, Al Habib Bah, explique qu’il voulait que la Coordination nationale reconnaisse leur erreur : «Nous n’avons pas eu de réaction officielle, mais nous avons pris langue avec quelques membres de la coordination et la meilleure revendication c’est de faire un communiqué et présenter leurs excuses à toutes les coordinations de l’intérieur et de l’extérieur du pays.»

Il n’y a pas un divorce entre les fronts, mais il faut remettre les points sur les i, souligne Coordinateur régional : «La Coordination nationale a emprunté un mauvais chemin. Il y a des choses louches à l’intérieur et c’est ce que nous sommes en train de combattre. On ne peut pas s’asseoir comme ça et laisser les gens piétiner ce combat qu’on a mené à leur plaisir. À l’issue de la rencontre prévue ce 8 février à Maison de la Presse avec les bases, des décisions pourront être prises par rapport à la situation.»

Tiguidanké Diallo, correspondante Guinee360 à Labé