Le discours du président du Conseil national de la transition lors de son installation continue d’alimenter les débats au sein de la sphère politique. Selon Alhousseny Makanera Kaké, président du parti FND, le discours de Dansa Kourouma est vide de sens. Il l’a fait savoir au cours d’un entretien téléphonique accordé à notre rédaction ce mardi 8 février 2022.

«Le discours de Dansa Kourouma c’est une déception tant par rapport à la forme que le contenu. Tout est mauvais. un discours d’installation devrait nous dire qu’elle est la fonction du CNT qu’on installe aujourd’hui, sa mission, comment il doit réaliser sa mission, c’est ce qu’il devait nous expliquer dans sa mission. D’abord il fait un réquisitoire même le discours de campagne d’un président extrémiste ne peut pas être comme ça. Parce qu’on ne peut pas nier l’évidence. Quand il parle de milliers de morts, des milliers de personnes arrêtées mais quand même lui il veut faire exploser notre société. Pour moi c’est tout simplement décevant», a-t-il dit.

Dans son discours le président du CNT a promis de faire en sorte que la constitution qu’ils vont élaborer ne soit pas modifiable. Une affirmation qu’ironise Alhousseny Makanera Kaké.

«Ils disent qu’ils veulent faire une constitution qui sera difficilement modifiable cela m’a fait rire. Parce que la constitution le grand verrou c’est l’intangibilité et la preuve a été donnée la constitution qui a été changée là, il y avait l’intangibilité. Pour ne pas que la constitution change, il faudrait tout simplement que les gens ne changent pas. Pour moi le discours est tout simplement démagogique», a-t-il affirmé avant de poursuivre

«Dans son discours, il insulte celui qui l’avait nommé hier. Sachez que Alpha Condé lui a nommé un peu avant le 5 septembre 2021. Donc il insulte celui qui l’a nommé hier au profit de celui qui l’a nommé aujourd’hui. Ce n’est pas exclu qu’après demain qu’il insulte celui là aussi» a-t-il soutenu.

Plusieurs observateurs soutiennent que les 3 bus qui ont été offert par le président de la transition ont été payés par l’ancienne Assemblée nationale, une vérité que soutien ce responsable politique proche de l’ancien président Condé.

«Ce débat ne devrait pas exister pour la simple raison que l’État est une continuité. Là où il y a la démagogie c’est quand on dit c’est telle personne qui les a donné. Le président n’a pas moyens pour donner les bus. Les bus là ont été achetés pendant les législatives. Celui qui a acheté n’a pas pris l’argent dans sa poche. C’est l’argent de l’’Etat. Celui qui est là aujourd’hui gère le même État. Donc il n’a fait que transmettre ce qui devait être transmis par l’honorable Damaro. Donc quand on continue de dire le président a fait ça on s’en sortira pas. Parce que l’argent ce n’est pas pour le président, ce n’est pas lui qui a cherché» a-t-il conclu.