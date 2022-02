Téléphones en main, sacs à dos et, dans la plupart des cas, entouré de groupes de jeunes, «Jeune Premier», comme l’appellent affectueusement certains de ses amis qui ont accepté de parler de lui en off et qui le définissent comme un modèle de personne qui fait de l’appui du prochain une priorité. Au-delà de son travail, il n’est jamais loin des mouvements de réflexion et engage son énergie dans le développement du pays.

Jeune de par son âge mais très avancé de par son impact, son apport dans des projets et sa connaissance du monde médiatique guinéen pour avoir exercé plus de huit (8) ans à des postes de Responsable de communication, consultant et porteur de projets. Notre rédaction ouvre son livre, pour parler d’une des plus grandes ressources de la jeune génération actuelle en Guinée.

Amadou Tidiane Bah, dont la notoriété dans le domaine de la communication institutionnelle en Guinée est incontestable, est fort de plusieurs expériences professionnelles allant de l’OIC Guinée, au Fonds National pour l’insertion des Jeunes (FONIJ), sans oublier le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, le ministère des Travaux Publics et aujourd’hui à MouNaGroup Technology. En plus de ses fonctions officielles au côté de l’État notamment, Tidiane a aussi fait ses preuves dans différents programmes et projets de développement avec Plan International Guinée, Child and Youth Financial International, la CONFEJES, le Programme Apprentissage DUAL, le programme première chance entre autres.

Coordinateur des activités au compte de Child and Youth Finance International (CYFI), un programme conjointement mis en œuvre en Guinée par le ministère de la Jeunesse et Plan International Guinée, il a aussi été le point focal du programme « PREMIERE CHANCE» qui a vu près de cinq mille (5.000) jeunes bénéficier de stages ayant débouché à des emplois pour certains.

A Labé, au compte de l’OIC-Guinée, il fut superviseur d’un programme régional d’insertion des jeunes, financé par le gouvernement guinéen, le PNUD, le PAM avec le partenariat technique de l’OICI.

Ces dernières années, plusieurs missions à l’international lui ont été confiées. A titre d’illustration, nous citerons la participation au Festival mondial des jeunes et des étudiants à SOCHI (Russie), la participation au 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne à Abidjan, la participation à Cotonou à la 36ème Conférence des ministres des jeunes et des sports de la Francophonie (CONFEJES) et la participation à la 4ème Conférence régionale sur l’inclusion financière à Accra au GHANA.

Parallèlement à ses charges professionnelles, Tidiane n’est jamais loin des activités socio-éducatives. Nous l’avons vu à l’œuvre récemment lors des grandes Assises de Donghol Touma. Une rencontre annuelle de découvertes, visites et d’éducation dans la sous-préfecture de Donghol Touma. Un projet qu’il a coordonné et qui a mobilisé des milliers de personnes. Ancien membre de l’Association des Bloggeurs de Guinée (ABLOGUI) près de cinq (5) ans, il a été au tout début de la PCUD, le responsable communication de l’antenne de Ratoma de cette faitière de la société civile.

Entre 2016 et début 2021, Tidiane Bah a successivement occupé les fonctions de responsable de la communication de deux grands départements ministériels du pays. Le ministère de la Jeunesse et le ministère des Travaux Publics. Signifiant pour celui qui connaît la complexité et la place qu’occupe de tels départements dans un pays en développement.

Aujourd’hui, il est dans le privé, chez MouNaGroup pour redorer l’image de cette importante entreprise de télécommunication en Guinée. Nos jeunes ont du talent le dirait-on, mais il faut les mettre à l’œuvre, tirer le maximum de leur énergie, de leur esprit imaginatif pour bâtir une nation forte et prospère. La Guinée en a besoin.

Guinee114.com