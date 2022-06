Quelques semaines après sa libération puis son transfèrement à l’intérieur du pays, le Colonel Alya Camara serait de nouveau arrêté dans la nuit du lundi à mardi.

Selon des sources proches de sa famille, ce membre du GFS a été interpellé par des gendarmes alors qu’il était sorti acheter des médicaments. Les témoins confirment qu’il a été embarqué manu militari et conduit à destination inconnue.

«Sa femme nous a dit qu’ils étaient descendus acheter des médicaments. D’un seul coup, ils ont vu la gendarmerie débarquer. Le commandant Aly a été arrêté manu militari avant d’être embarqué. D’après sa femme, les agents ont dit qu’ils ont reçu l’ordre de leur chef d’Etat-major de venir le prendre et l’envoyer à Conakry. Ils l’ont brutalisé pour le faire monter dans le véhicule sans chaussures», a confié un proche du Colonel au micro de nos confrères d’Africaguinee.

Pour le moment, ces proches qui sont inquiets disent ignorer les raisons qui ont conduit à son arrestation ni sa destination: «On ne sait pas pourquoi il a été arrêté, qu’est-ce qui se passe seulement nous sommes très inquiet. Parce qu’ils sont allés d’abord au camp pour expliquer pourquoi ils le cherchent. De là-bas, ils sont allés là où il logeait. On est très inquiet. On veut savoir où il est et pourquoi on l’a arrêté», explique-t-il.

Dans un communiqué publié lundi soir, le chef d’Etat-major Général des Armées, a adressé un message aux agents de l’armée guinéenne. Le Colonel Sadiba Koulibaly a prévenu que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpelé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie.