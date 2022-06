Le médecin légiste ayant fait l’autopsie sur le corps de Thierno Mamadou Diallo, tué lors de la manifestation suite à l’augmentation du prix des produits pétroliers, est intervenu ce mardi sur les résultats de l’autopsie de façon détaillée. Le Professeur Hassan Bah a expliqué les traces de la balle qui a ôté la vie au jeune élève.

«Nous avons travaillé sur le corps et nous avons effectivement trouvé des traces de projectile. Nous avons reconstitué la trajectoire du projectile. Il a une trajectoire quasi horizontale, donc descendante, qui est partie au niveau du coup, a cassé les vertèbres. Le gros problème, c’est qu’à l’intérieur de la colonne vertébrale, il y a ce qu’on appelle la moelle épinière. Cette moelle-là a une fonction importante. Malheureusement c’est la partie du tube qui est le centre de la respiration, qui régule le battement cardiaque, la circulation du sang. C’est cette partie qui a été enlevée et qui a entraîné la mort. Le tire a été effectué à plus de 30 mètres», a expliqué le médecin légiste.

Selon le Professeur Hassan Bah, il est possible avec la volonté des autorités, d’identifier le tueur de Thierno Mamadou Diallo. Il a annoncé chez nos confrères de la radio Fim que les jours suivants, «nous allons nous rendre sur les lieux, accompagnés du procureur, de son parquet et de la Police. L’équipe de la police scientifique et moi, pourraient éventuellement déterminer la position du tireur. Si on a la possibilité de récupérer l’arme, on peut sur l’arme même, prélever les emprunts. Cela pourrait aussi nous permettre d’identifier le tireur.»