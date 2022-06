Au lendemain de la mort de Thierno Mamadou Diallo suite à une manifestation contre la hausse du prix du carburant, les autorités se sont mises en branle pour retrouver les coupables de l’acte.

Le procureur général près de la cour d’appel a même publié lundi le résultat de l’autopsie effectué sur le corps de la victime. Ce qui séduit l’activiste Mamadou Kaly Diallo qui exprime sa satisfaction. «Pour une fois, on a vu la compassion des autorités. Ce qui est une première», se félicite Kaly Diallo, qui ose espérer que l’enquête ouverte va aboutir.

«Je pense que les autorités comparaissent et que le procureur arrive dans un bref délai à faire ce qu’il a fait, je pense qu’on peut fonder l’espoir sur lui et qu’il n’y a pas de doute qu’il fait partie de ceux qui ont pris l’engagement et il va réaliser», estime l’activiste des droits de l’homme.

Pendant le régime d’Alpha Condé, des corps des personnes tuées au cours des manifestations politiques ont été refoulé dans des hôpitaux à Conakry.

Si le procureur Charles Wright parvient à faire l’autopsie sur un corps dans moins d’une semaine, c’est une avancée, croit savoir Mamadou Kaly Diallo.

«Cette fois-ci si le procureur a présenté le résultat de l’autopsie et qu’il ait donné des instructions au Ministère de la sécurité, je pense que c’est une chose à encourager. Et ça veut dire qu’il y a une volonté d’identifier les auteurs et les traduire devant les tribunaux», a-t-il conclu.