A l’issue d’une 36e journée folle, la ligue 1 guinéenne a rendue ses derniers verdicts. En déplacement, la Flamme Olympique a battu Loubha FC à Kindia (2-3) et se maintient aux dépens des Éléphants de Coleah qui a été tenu en échec par le Wakriya AC (1-1).

Dos au mur, la Flamme Olympique a réussi l’exploit de battre le Loubha FC à Kindia (2-3). Une équipe de Télimélé pénalisée depuis la 5e minute de jeu par l’expulsion d’un des leurs et menée deux buts à zéro durant toute la première mi-temps (buts de Naby Lansana Bangoura et Mohamed N’Diaye), a eu les ressources de revenir dans le match avant d’encaisser un troisième but dans le dernier quart d’heure.

Au même moment, les Éléphants de Coléah ont été tenus en échec par le Wakriya (1-1). Une rencontre au cours de laquelle le trio arbitral a refusé un but pourtant valable pour un hors-jeu inexistant. Ces deux résultats condamnent l’équipe de Coléah et celle de Télimélé à la 13e et 14e place de Ligue 1, synonyme de relégation. Grâce à ses 21 points, la Flamme se sauve de justesse et se maintient dans l’élite du football guinéen.

@JeuneElhadj