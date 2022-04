Dans un communiqué diffusé sur ses canaux de communication, la Fédération guinéenne de Football sous l’égide du CONOR et en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, vient de lancer officiellement la procédure de recrutement d’un nouvel entraîneur pour la sélection nationale guinéenne.

Selon le communiqué, le prochain entraîneur national aura pour tâches :

La mise en place d’une sélection nationale ;

L’organisation et la planification des entraînements ;

La préparation tactique, technique et physique des joueurs ;

La composition de la liste des joueurs sélectionnés ;

Le choix de l’organisation et du système de jeu ainsi que les remplacements des joueurs en cours de match et de l’opportunité de ces changements ;

La bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain ;

Elaboration des rapports techniques à adresser à la Fédération Guinéenne de Football.

Il aura pour missions essentielles :

De qualifier la Guinée aux différentes compétitions majeures organisées par les institutions de football (CAF et FIFA) notamment la 34ème Edition de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies prévue en Côte d’Ivoire en 2023 ;

De contribuer à la mise en place d’une politique de formation des jeunes joueurs pour assurer la relève ;

D’apporter son expérience dans la mise en œuvre de la politique générale et technique de la Fédération Guinéenne de Football entre autres la formation des cadres techniques selon le programme de la Direction Technique Nationale ;

De collaborer avec les entraîneurs/sélectionneurs des catégories inférieures (U-17, U-20, U-23 et locale) ;

D’émettre son point de vue sur la planification et l’organisation des compétitions nationales et internationales (matches amicaux).

Le dossier de candidature doit comprendre :

Une lettre de motivation mettant en avant la connaissance parfaite du football mondial et africain. La maîtrise du football africain est un atout ;

Un projet sportif sur deux (02) ans) ;

Un CV détaillé avec quatre (04) photos ;

Les copies des diplômes et attestations de formation obtenues une proposition financière détaillée ;

Un certificat médical datant d’au moins 3 mois ; une proposition de composition du staff ;

Les candidatures sont ouvertes exclusivement aux entraineurs de nationalité guinéenne.

La sélection des candidatures sera faite par la Fédération Guinéenne de Football suivant les termes de référence et les objectifs définis par elle (consultation restreinte), au plus tard le 15 avril 2022, date limite de dépôt, à 16 heures 30 minutes précises.

Les postulants qui seront présélectionnés à l’issue du dépouillement, devront se

rendre disponibles à venir en Guinée, tous frais encourus à leur charge, pour se

soumettre à une interview au siège de la Fédération Guinéenne de Football à

Conakry, dont la date leur sera ultérieurement communiquée.

EXIGENCES : l’entraîneur/sélectionneur national doit obligatoirement résider sur le territoire de la République de Guinée et pouvoir parler correctement français (langue de travail).

@JeuneElhadj