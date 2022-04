Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire dit ne pas été saisi officiellement pour le dépôt d’un préavis de grève contrairement, à ce que dit le contenu d’un document signé par plusieurs structures syndicales, et relayé par des médias en ligne.

C’est le chargé de la communication de ce département qui apporté cette précision ce jeudi, au cours d’un entretien téléphonique.

«Officiellement je n’ai pas connaissance de l’existence d’un quelconque préavis de grève au niveau de notre département. Donc quand on le recevra je pourrais confirmer et on en parlera», a réagi Mamadi Sidiki Camara.

A la question de savoir comment le ministère de l’enseignement pré-universitaire est en train de gérer la menace de grève brandit par plusieurs organisations syndicales du système éducatif, le chargé de la communication du département a déploré que ces structures agissent ainsi alors que des négociations sont déjà engagées avec le gouvernement.

«Ce que je peux vous dire avec précision, ce que des négociations sont en cours. Et notre département a un grand espoir à ces négociations. Parce qu’à chaque fois qu’il a été question de grève, nous n’avons opté que pour cette option sachant que c’est seulement à travers les négociations qu’on peut trouver des solutions qui peuvent aller dans l’intérêt de chacun et de tous», a-t-il enchaîné.

Mamadi Sidiki Camara a apporté des éclaircissements par rapport à certains points de revendication des organisations syndicales.

Il précise que les revendications basées sur le recrutement relèvent de la compétence du Ministère de la fonction publique que du MEP-U.