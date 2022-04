Le collectif RPG arc-en-ciel et ses alliés, ont tenu une réunion extraordinaire ce jeudi 7 mars 2022 au siège du parti. Après avoir fustigé l’incarcération de Kassory Fofana et Cie, ils menacent de suspendre leur participation aux assises nationales.

Dans une déclaration lue par la porte-parole de l’ex parti au pouvoir, le collectif a d’abord dénoncé la confiscation «injustifiée» des biens du RPG ARC-EN-CIEL sur l’ensemble du territoire national, et des documents de voyage et le gel des comptes privés des personnalités du collectif et alliés.

«Le collectif RPG Arc-en-ciel et alliés dénoncent ces agissements arbitraires et cet acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaisée et inclusive», a laissé entendre Domani Doré.

Par conséquent, précise l’ancienne député à l’Assemblée nationale : «Le RPG Arc-en-ciel et alliés exigent le respect du principe de la présomption d’innocence et la dépolitisation de la procédure en cours; envisagent de suspendre sa participation aux assises nationales ; rappellent la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne.»

Par ailleurs, le parti a aussi invité les responsables de ses structures sur l’ensemble du territoire

national à «instaurer des comités de veille conformément à la

procédure habituelle.»