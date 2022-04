Après plusieurs heures d’audition à la direction centrale des investigations judiciaires, les anciens ministres Damantang Albert Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara ont été autorisés de rentrer chez eux.

Ces anciens ministres et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, avaient été convoqués ce jeudi, pour les entendre sur des faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite et de détournement de deniers publics.

Toutefois, les trois cadres cités ci-dessus ont été laissés de rentrer chez eux, contrairement à Amadou Damaro Camara, qui se trouve toujours en audition (17 heures 17 min).

Il faut préciser que l’ancien ministre de la sécurité, Damantang Albert Camara, dont fait un retour à la DCIJ, selon une source. Quant aux autres, aucune précision n’a été faite à propos de leur situation. Leurs avocats n’ont pas communiqué pour le moment, non plus.

A suivre !